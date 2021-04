Fujifilm annuncia una nuova instax mini Link e il supporto alla stampa da Nintendo Switch

Fujifilm ha annunciato nella giornata di oggi una nuova versione della sua stampante instax mini Link (soluzione lanciata sul mercato nel 2019) ma non è l'unica novità! Ancora più interessante è l'applicazione per smartphone dedicata alla console Nintendo Switch che permette di stampare direttamente le immagini catturate durante le sessioni di gioco.

Non si tratta di per sé di una rivoluzione. Questa sinergia tra le due realtà permetterà però agli utenti di utilizzare la propria stampante anche in altre occasioni oltre alla possibilità di stampare le fotografie catturate con lo smartphone.

Fujifilm instax mini Link, ora anche in edizione Ash White (Red&Blue)

Iniziando dalla stampante Fujifilm instax mini Link, la novità riguarda la nuova colorazione denominata Ash White (Red&Blue) per celebrare il sodalizio tra le due società nipponiche. Come si può intuire dal nome, sono stati aggiunti alcuni dettagli blu e rossi come nel caso dei due Joy-Con della console portatile.

Per chi acquisterà questa edizione ci sarà anche un'altra novità. Infatti è stata realizzata una custodia in silicone con le sembianze di Pikachu che ben si presta a essere utilizzata in accoppiata con la nuova funzionalità per la stampa da Nintendo Switch. La scelta dell'iconico personaggio è dovuta all'imminente uscita (il 30 Aprile) di New Pokémon Snap. Questo bundle sarà disponibile però in edizione limitata.

Per quanto riguarda invece la nuova app la compatibilità è data per Android e iPhone (sarà disponibile sugli app store dal 30 Aprile). Sarà quindi comunque necessario "passare" dalla console, allo smartphone e poi stampare attraverso la instax mini Link. L'applicazione leggerà il QR code visualizzato sulla console per permettere la stampa.

La buona notizia è che la compatibilità non è solamente con l'ultima versione, ma anche con le altre versioni presentate in precedenza. L'interfaccia dell'applicazione sarà personalizzabile con tematiche dedicate al mondo Nintendo e saranno presenti nuovi Frame Design dedicati a Super Mario, New Pokémon Snap e Animal Crossing: New Horizons.

La nuova Fujifilm instax mini Link Ash White (Red&Blue) sarà disponibile dal 30 Aprile 2021 al prezzo di 119,99 euro. Per chi volesse l'edizione con anche la custodia in silicone invece il prezzo sarà di 139,99 euro. L'applicazione invece sarà scaricabile gratuitamente.