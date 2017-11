Saturno: l'ultima immagine della sonda Cassini prima di disintegrarsi

La missione della sonda Cassini è durata poco meno di 20 anni - dal 15 ottobre 1997 al 15 settembre 2017 - e in questo periodo ha fornito alcune delle immagini più belle del nostro sistema solare. In particolare, la sonda Cassini ha orbitato attorno a Saturno dal 2004, svelandoci con il passare del tempo nuovi particolari del famoso pianeta con gli anelli, analizzando le particelle che li compongono, ma anche regalandoci immagini dettagliare dei suoi satelliti Titano ed Encelado.

Cliccate sull'immagine per la versione a piena risoluzione

Prima di distruggersi a contatto con l'atmosfera del pianeta la sonda ci ha regalato un'ultima splendida immagine di Saturno. In realtà l'immagine è il frutto della ricomposizione di 80 fotografie grandangolari del pianeta riprese nell'arco di due ore poco prima del tuffo fatale (programmato) nell'atmosfera. Utilizzando una serie di diversi filtri per catturare differenti lunghezze d'onda (e quindi colori) della stessa inquadratura la sonda ha fornito il materiale per ricostruire un'immagine totale del pianeta nei suoi colori naturali. L'immagine ha una scala di 67 km per pixel.