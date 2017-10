Zeiss lancia il grandangolo luminoso per Canon e Nikon Milvus 1.4/25

Milvus di Zeiss è stata La serieè stata lanciata nel 2015 come nuova famiglia di ottiche per le reflex Canon e Nikon, per ringiovanire la gamma, mettendo a disposizione diversi pezzi molto interessanti. Zeiss pare puntare molto su questa serie e nel tempo ha continuato a espanderla. L'ultima volta era avvenuto a nel giugno scorso, con il lancio del Milvus 1.4/35 , che si inseriva nella scia dei 35mm F1.4 di qualità, decisamente sulla cresta dell'onda nel recente periodo.

Ora Zeiss mette sul piatto il nuovo Milvus 1.4/25, che con la sua focale di 25mm e l'elevata apertura punta ad attirare su di sé le scelte dei fotografi di paesaggio e architettura, ma anche quelli che si occupano di reportage, visto che la luminosità elevata permette scatti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Come accade nelle ottiche che compongono il resto della famiglia anche il nuovo Milvus 1.4/25 utilizza materiali e finiture di qualità e guarnizioni per la protezione da polvere, sporco e agenti atmosferici. Tra le particolarità la ghiera di messa a fuoco a corsa lunga (172°) utile sia per una messa a fuoco - che su questi obiettivi è sempre manuale - molto precisa e progressiva; quest'ultima caratteristica è molto ricercata in ambito video.

La famiglia Milvus copre le focali da 15 a 135mm e nelle incarnazioni da 25, 35, 50 e 85 millimetri offre apertura f/1.4. Il prezzo è premium come materiali e prestazioni e si attesta a 2.399€.