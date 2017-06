Zeiss presenta il nuovo Milvus 1.4/35 per reflex Canon e Nikon

“Ora la famiglia accoglie il decimo obiettivo della serie, il nuovo ZEISS Milvus 1.4/35mm che va a competere su un'accoppiata focale/apertura molto in voga ultimamente. Zeiss indica il ritratto ambientato come una delle destinazioni d'uso d'elezione per questo obiettivo che promette di garantire massima nitidezza e qualità d'immagine anche a tutta apertura”

Con la serie Milvus Zeiss aveva deciso di modernizzare la sua offerta di ottiche manuali dedicate alle reflex full frame Canon e Nikon. La famiglia delle nuove ottiche era già abbastanza nutrita al lancio, ma ha continuato ad espandersi coprendo una ampia gamma di focali, dal grandangolo spinto 15mm f/2.8 al tele 135mm f/2.

Ora la famiglia accoglie il decimo obiettivo della serie, il nuovo ZEISS Milvus 1.4/35mm che va a competere su un'accoppiata focale/apertura molto in voga ultimamente. Zeiss indica il ritratto ambientato come una delle destinazioni d'uso d'elezione per questo obiettivo basato su schema ottico Distagon che promette di garantire massima nitidezza e qualità d'immagine anche a tutta apertura. Come tutte gli obiettivi della famiglia ZEISS Milvus, è protetto contro polvere e spruzzi. Per l'utilizzo in ambito video è possibile, tramite il selettore a vite sull'innesto, eliminare gli scatti dalla ghiera dei diaframmi.

ZEISS Milvus 1.4/35 sarà disponibile presso i rivenditori specializzati da Luglio 2017. Il prezzo di vendita consigliato è di 2.049,00€. Come tutti i prodotti ZEISS, anche questo nuovo obiettivo sarà coperto dai vantaggiosi 5 anni di garanzia Fowa Vip.