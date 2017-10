Samyang AF 35mm f/1.4 FE: ottica autofocus luminosa per le Sony A9/A7

“Samyang AF 35mm f/1.4 FE è in grado di rappresentare il normale luminoso per le mirrorless APS-C eredi della serie NEX e di ricoprire il ruolo di grandangolo moderato per le full frame”

Il marchio coreano Samyang aveva fatto il grande salto nel mondo delle ottiche autofocus dedicandonsi al sistema mirrorless di casa Sony, intuendo che lì si stava muovendo il mercato più interessante per un nuovi prodotti di terze parti. Al debutto Samyang aveva puntato un un normale per le mirrorless full frame della famiglia Alpha A7/A9, con il suo 50mm F1.4 AS IF UMC Full Frame E-mount, e su un grandangolo spinto, il Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC Full Frame E-mount. Era poi arrivato in gamma anche il piccolo e compatto Samyang AF 35mm F2.8 FE.

Ora debutta anche il 35mm di elevata apertura, con la presentazione ufficiale del nuovo Samyang AF 35mm f/1.4 FE, in grado di rappresentare il normale luminoso per le mirrorless APS-C eredi della serie NEX e di ricoprire il ruolo di grandangolo moderato per le full frame. L'ottica è costruita con un schema ottico da 11 elementi in 9 gruppi, con due lenti asferiche e due ad alto indice di rifrazione.

Samyang promette un autofocus veloce, preciso e molto silenzioso. Il prezzo di listino si attesta a 649,99€.. La disponibilità dovrebbe cominciare dal prossimo mese di novembre.