Samyang AF 35mm F2.8 FE: nuovo fisso autofocus per Sony A7 e famiglia

05 Giugno 2017, alle 15:01 di Roberto Colombo , pubblicata il

“Il nuovo Samyang AF 35mm F2.8 FE nasce per le mirrorless full frame Sony A7 e A9. Con un peso di appena 85g e una lunghezza di 3,3cm punta su leggerezza e dimensioni compatte. Si basa su uno schema ottico da sette elementi in sei gruppi, tra cui due lenti asferiche per il contenimento delle aberrazioni e una lente con trattamento Ultra Multi Coating”