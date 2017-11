Mitakon Speedmaster 135mm f/1.4: ora anche per la medio formato Fujifilm GFX-50S

“Ora l'ottica - nota in gergo con l'appellativo di 'Bokeh Monster' - viene ripresentata anche con ulteriori innesti, tra cui spicca quello per la medio formato di casa Fujifilm, GFX-50S”

La cinese Zhong Yi Optics si è fatta in questi anni un nome di un certo rilievo nel campo delle ottiche superluminose. Mitakon è il marchio con cui ZY Optics commercializza le sue ottiche e in particolare la famiglia Speedmaster è quella con le aperture di diaframma più estreme. Nel 2015 aveva riscosso molto interesse l'ottica La cinesesi è fatta in questi anni un nome di un certo rilievo nel campo delle ottiche superluminose.è il marchio con cuicommercializza le sue ottiche e in particolare la famigliaè quella con le aperture di diaframma più estreme. Nel 2015 aveva riscosso molto interesse l'ottica Mitakon Speedmaster 135mm f/1.4 resa disponibile con baionetta Canon EF, Nikon F o Sony FE.

Ora l'ottica - nota in gergo con l'appellativo di 'Bokeh Monster' - viene ripresentata anche con ulteriori innesti, tra cui spicca quello per la medio formato di casa Fujifilm, GFX-50S. Sono quindi ora sette in tutto le versioni disponibili e compatibili con i bocchettoni Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony E, Sony A, Fujifilm G e Leica T .





Lo schema ottico prevede 11 lenti in 5 gruppo con 3 elementi ED; il diaframma ha 11 lamelle, la distanza minima di messa a fuoco è pari a 1,6 metri e naturalmente la messa a fuoco è manuale. Pesa 3kg e costa circa un dollaro al grammo .