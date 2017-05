Fotocamere compatte: abbiamo toccato il fondo?

Le vendite delle fotocamere con ottica integrata sono piatte: questa in altri tempi potrebbe essere stata vista come una notizia terribile, ma oggi, dopo anni di declino continuo, forse è il segnale che la fase di descrescita ha raggiunto un punto di stallo e forse si potrebbe essere arrestata. Ad ingrandire bene i grafici della CIPA addirittura si può scorgere anche un leggero segno di ripresa, in particolare guardando i dati a valore. Dopo gli anni di 'bolla' dei primi successi del digitale, il mercato degli apparecchi fotografici sta tornando alla sua dimensione naturale.

È la fascia bassa delle compatte quella che in questi anni ha maggiormente impattato sui volumi di vendita, sia quando li trainava con crescite a due cifre negli anni del boom, sia quando invece li trascinava in caduta. Oggi, dopo la cannibalizzazione della fascia bassa a opera degli smartphone, le compatte sembrano aver trovato una loro dimensione e l'aumento a valore del mercato testimonia anche un prezzo medio di vendita in crescita, segnale di uno spostamento verso fasce di prodotto più elevate da parte dei consumatori.

In ambito ottiche intercambiabili la crescita è invece lieve, ma continua sia in volumi sia (in misura maggiore) a valore. Le mirrorless ormai rappresentano più di un terzo delle vendite, anche se in termini di valore sono responsabili di solo un quarto del mercato, segnale di un prezzo medio di vendita sensibilmente inferiore alle reflex. Il recente annuncio di Sony A9, con lo sbarco delle mirrorless nel settore professionale da più di 5.000€ certamente andrà a modificare questi numeri nella seconda parte dell'anno.

I numeri non sono certo quelli di qualche anno fa. Impietoso il confronto con il mercato di cinque anni fa: le fotocamere a ottica intercambiabile fanno segnare un -34% sui volumi di vendita e le compatte un impietoso -84%. La torta da spartire tra i diversi produttori è quindi parecchio ridotta rispetto a qualche anno fa e non stupisce che diversi marchi stiano spostando sempre di più il proprio focus verso altri lidi.