Scattate pure in digitale, ma stampate subito! L'invito di Fujifilm con instax SQ10 e SP-3

Per Fujifilm la serie di fotocamere e pellicole Instax rappresenta un'importante voce di bilancio, oltre che un efficace biglietto da visita intergenerazionale. Due degli ultimi annunci del marchio nipponico vertono proprio su questo tema. È di un paio di giorni fa l'annuncio della nuova “instax SQUARE SQ10 WHITE (SQ10 WHITE)”, la prima che utilizza un sensore digitale e un processore per la post produzione delle immagini, con la possibilità - ad esempio - di scattare e stampare foto con il filtro “Partial Color” che permette di ottenere una foto in bianco e nero con un solo colore in evidenza, tra sei a scelta. La fotocamera è dotata display per vedere il risultato finale prima della stampa.

Il secondo annuncio riguarda la stampante sorella, Fujifilm “instax SHARE SP-3” che permette, tramite app, di fare operazioni simili sulle foto scattate con lo smartphone o con le fotocamere dotate di connettività Wi-Fi. È possibile inoltre applicare diversi template alle foto o combinarle in collage. La stampa di una fotografia richiede circa 13 secondi e la batteria integrata permette la stampa di circa 160 foto su singola carica. La stampante è disponibile in due colori, bianco e nero.