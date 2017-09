Parrot presenta il nuovo Parrot Bebop 2 Power

19 Settembre 2017, alle 16:41 di Roberto Colombo , pubblicata il

Caratterizzato da un peso di 525 grammi Parrot Bebop 2 Power Ŕ pensato sia come prodotto consumer, sia come dispositivo per riprese professionali, anche grazie alla possibilitÓ di volo basato su waypoint e alla compatibilitÓ con il radiocomando WiFi Parrot Skycontroller per un raggio d'azione che pu˛ arrivare a 2 chilometri