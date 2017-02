Fujinon XF50mm F2 R WR: eccolo dal vivo in video, con tutti i dettagli

Le ottiche sono sempre state un pilastro molto importante per Fujifilm per la costruzione del suo sistema mirrorless X Series, tanto da lanciare la capostipite della famiglie, Fujifilm X-Pro1, con un corredo iniziale di soli obiettivi a focale fissa. Tra essi spiccava il 'normale' Fujinon XF35mm F1.4 R. Nel 2015 Fuji decise poi di affiancare alla versione a più elevata apertura il modello Fujinon XF35mmF2 R WR, pensato per essere più compatto e leggero, oltre che protetto contro acqua e polvere, ideale per i viaggiatori.

La serie delle ottiche F2 è continuata con l'aggiunta del 23mm F2 e ora con l'arrivo del 50mm F2, che diventa il medio tele /76mm la focale equivalente) abbordabile e trasportabile per le mirrorless della famiglia X. Anch'esso, come il 35mm e il 23mm, adotta un design rastremato, che intralcia molto meno la visione se utilizzati in accoppiata alle fotocamere X-Pro con mirino ottico galileiano.

[HWUVIDEO="2258"]Fujifilm completa la serie con il nuovo XF 50mm F2[/HWUVIDEO]

Il nuovo Fujinon XF50mm F2 R WR sarà disponibile da fine febbraio 2017 al prezzo di listino di 549,99 Euro. Nel frattempo abbiamo chiesto a Massimo Vaghi - Product Manager Electronic Imaging BD Fujifilm Italia - di farcene una sintesi nel video che trovate incorporato qui sopra.