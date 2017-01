Fujifilm, arriva il 50mm compatto per la Serie X

Fedele alla sua roadmap, Fujifilm ha annunciato il nuovo FUJINON XF50mmF2 R WR per il Sistema X, disponibile nelle due varianti black e silver.

Analogamente ai 23mm e 35mm f/2, anche il nuovo 50mm f/2 nasce per essere soprattutto compatto. A differenza del grandangolare e dello standard, di cui esistevano già le versione f/1.4, questo nuovo 50mm introduce una focale inedita tra i "prime" del Sistema X, equivalente a 76mm nel formato 35mm.

La sigla racconta già molto: design "R", con ghiera dei diaframmi, e costruzione WR per resistere a polvere, intemperie e basse temperature fino a -10°C. L'apertura massima f/2 contribuisce a contenere dimensioni (diametro 60mm per quasi altrettanti di lunghezza, diametro filtri pari a 46mm) e peso (solo 200g, nonostante la costruzione in metallo).

Oltre a contenere le dimensioni, l'apertura massima non elevatissima contribuisce tipicamente anche a rendere gli obiettivi più nitidi e incisi; vedremo se sarà questo il caso anche del 50mm, ma le premesse ci sono tutte.

Costituito da 9 elementi in 7 gruppi, fa uso di una lente asferica ED e vanta dei grafici MTF (fonte: Fujifilm) che raccontano perlomeno di un eccellente contrasto complessivo. La messa a fuoco, interna, è gestita da un motore passo-passo.

Il FUJINON XF50MM sarà disponibile da fine febbraio 2017 al prezzo di listino di 549,99 Euro.