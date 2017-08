Tre nuovi obiettivi TS-E macro da Canon: TS-E 50mm f/2.8L, TS-E 90mm f/2.8L e TS-E 135mm f/4L

Gli obiettivi tilt-shift decentrabili sono sicuramente di nicchia, non solo per il prezzo, ma ciò non esclude che siano utilizzati in determinate circostanze con grande soddisfazione. Ecco perché Canon, dopo aver presentato i modelli TS-E 17mm f/4L e TS-E 24mm f/3.5L II a focale corta, ha messo in campo ulteriori tre modelli con focale più lunga: TS-E 50mm f/2.8L, TS-E 90mm f/2.8L e TS-E 135mm f/4L.



TS-E 50mm f/2.8L Macro

Si parte con il modello TS-E 50mm f/2.8L Macro, che abbina ad una focale normale la possibilità di regolare la messa a fuoco in modalità macro con un rapporto di 1:2. La distanza minima di messa a fuoco è di 27,3cm, con basculaggio di ± 8,5° e decentramento ± 12 mm.



TS-E 90mm f/2.8L Macro

Il secondo obiettivo è il TS-E 90mm f/2.8L Macro, con distanza di messa a fuoco minima di 39cm, basculaggio ± 10° e decentramento ± 12 mm. Condivide con il modello precedente il rapporto macro 1:2.



TS-E 135mm f/4L Macro

Sicuramente interessante è l'ultimo modello, che ha una lunghezza focale di ben 135mm: TS-E 135mm f/4L Macro. Anche in questo caso, come nel precedente, il basculaggio è di ± 10° mentre il decentramento ± 12 mm. Sul fronte della distanza minima di messa a fuoco siamo a quota 48cm (notevole, vista la focale), sempre con rapporto macro 1:2.

Stiamo parlando di obiettivi della serie L, per giunta molto particolari. Non deve quindi stupire più di tanto il prezzo, che per quanto riguarda il suggerito da Canon è identico per tutti i modelli: € 2609,99 IVA inclusa, con disponibilità da novembre.