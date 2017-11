Sony Imaging Pro Support, da aprile 2018 anche per i professionisti italiani

“Sony annuncia l'ampliamento del programma, che era stato avviato nel nostro continente inizialmente in solo 7 paesi. Come comunicato dal marchio giapponese, da gennaio 2018, i fotografi professionisti di Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia potranno chiedere di entrare a far parte del programma, così da poter utilizzare i servizi offerti dal Pro Support. Un’ulteriore espansione del programma è prevista per aprile 2018 in Francia, Italia e Belgio”

Per conquistare gli appassionati bastano dei buoni prodotti; per entrare a far parte dell'attrezzatura di un professionista serve di più, in primis un supporto post vendita in grado di ridurre al minimo lo stress da malfunzionamenti e soprattutto minimizzare i tempi di 'fermo macchina'. Dopo anni di ottimi prodotti, apprezzati anche dai professionisti, Sony aveva lanciato nei mesi scorsi il suo programma Imaging Pro Support, equiparandosi così all'offerta di Canon e Nikon per la fascia professionale.

Ora Sony annuncia l'ampliamento del programma, che era stato avviato nel nostro continente inizialmente in solo 7 paesi. Come comunicato dal marchio giapponese, da gennaio 2018, i fotografi professionisti di Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia potranno chiedere di entrare a far parte del programma, così da poter utilizzare i servizi offerti dal Pro Support. Un’ulteriore espansione del programma è prevista per aprile 2018 in Francia, Italia e Belgio. L’Imaging Pro Support è attualmente disponibile in Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, India, Cina, Russia, Canada, Germania, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Australia, Messico e Statu Uniti.

Lo ricordiamo, il programma Imaging Pro Support un servizio gratuito di presa e restituzione e di macchine sostitutive in attesa della riparazione e include un helpdesk telefonico dedicato all’assistenza dei fotografi nell’utilizzo del loro equipaggiamento α.