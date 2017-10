Ricoh annuncia due obiettivi per Pentax, 11-18mm F2.8 e 50mm F1.4, in arrivo nel 2018

Nei primi sei mesi del 2018 faranno il proprio esordio nei listini due nuovi obiettivi di elevata qualità firmati Ricoh, pensati per i possessori di fotocamere Pentax full frame e APS-C. Il primo modello di cui parleremo è pensato proprio per le fotocamere APS-C e va sotto la sigla di HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8. La serie è quella "Star", quindi di alto livello come già abbiamo anticipato.

Siamo di fronte ad un tele-grandangolare che corrisponde a un 17-27,5mm nel formato pieno, caratterizzato inoltre da un'apertura massima di F/2.8 a tutta escursione. Questo obiettivo è pensato per l'utilizzo in abbinamento alle fotocamere Pentax KP, K70 e K-3 II e ne è prevista la commercializzazione nel corso dell'estate 2018, ad un prezzo non ancora dichiarato.

L'altro obiettivo è invece un fisso, il primo che Ricoh commercializza dall'introduzione della full frame K-1. Anche in questo caso è un modello "Star", indicato dalla sigla HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW. Apertura massima F/1.4, tropicalizzazione e una costruzione di alto livello sono le caratteristiche chiave di questo modello, che farà il suo debutto nel corso della primavera del 2018. Anche in questo caso non ci sono indicazioni riguardo il prezzo.