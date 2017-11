Polaroid, ufficiale la Moto Mod che trasforma lo smartphone in una stampante

Motorola ha annunciato ufficialmente la Moto Mod Insta-Share. Si tratta di una piccola stampante istantanea da connettere al retro degli smartphone della famiglia Moto Z.

La Moto Mod utilizza la tecnologia ZINK (Zero Ink) che fornisce buone stampe senza l'utilizzo di cartucce. La stampante portatile, inoltre, produce stampe nel formato 2 x 3 pollici ed è dotata di un pulsante fisico per l'abilitazione della fotocamera dello smartphone.

Il dispositivo appena annunciato, che peraltro era trapelato già in passato, riesce a stampare anche le foto realizzate in precedenza tramite Google Photos, Instagram e Facebook. In realtà, si tratta di più di una semplice stampante, perché permetterà agli utenti di aggiungere personalizzazioni alle immagini prima della stampa. Le stampe, inoltre, si avvarranno di un supporto adesivo sul retro in modo che sia possibile usarle come tradizionali adesivi.

La nuova Moto Mod, che anche nel design ricorda le classiche Polaroid, sarà disponibile a partire da questa settimana in alcuni store statunitensi come Verizon, mentre nei prossimi mesi arriverà negli altri mercati. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo.