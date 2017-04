Livrea canna di fucile per i prodotti Nikon del 100° anniversario

La data del compleanno è il 25 luglio 2017 e gli anni che compirà sono ben 100, ma già da adesso Nikon ha dato il via ai festeggiamenti per il suo primo secolo di vita. Nata come Nippon Kogaku K.K. nel 1917, l'azienda giapponese ha infatti presentato alcune versioni commemorative dei suoi prodotti maggiormente sulla cresta dell'onda, oltre ad altri oggetti da collezione, come una serie di spillette con le pietre miliari della storia delle fotocamere del marchio e la riproduzione in cristallo della Nikon Model I.

Per quanto invece riguarda strumenti di reale utilizzo, sebbene probabilmente finiranno anch'essi con la scatola sigillata nella vetrinetta di qualche collezionista, Nikon ha regalato alle reflex Nikon D5 e D500 una particolare finitura in grigio canna di fucile, estesa anche alla versione del centenario dell'ottica AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR e del set di zoom che include quest'ultima e la accompagna al super grandangolare AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED e al normale AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR.

Per ora i prezzi non sono stati comunicati, se ne saprà di più a giugno.