La Danza degli Ulivi in mostra a Milano nella cornice di Photofestival 2017

Siamo solo alla prima settimana di Photofestival 2017, ma per chi ha l'occasione di passare da Milano le opportunità per dare uno sguardo a mostre interessanti sono ampie.

Ieri siamo stati al vernissage della mostra 'La danza degli ulivi' di Massimo De Gennaro, artista di origini brindisine trapiantato in Emilia. La mostra presenta una selezione di stampe dal libro omonimo pubblicato nel 2015 da Silvana.

Il progetto fotografico si dipana ormai da più di dieci anni, ma è - per ragioni diverse - molto di attualità. De Gennaro ripercorre la sua terra natale alla ricerca della bellezza nascosta nelle forme degli ulivi secolari. Un progetto che è nato in analogico e si è poi convertito al digitale per quanto riguarda lo scatto, ma che vede sempre la firma dell'autore, una post produzione digitale molto marcata, che riprende la tecnica del collage digitale che l'autore ha sviluppato con l'altro suo lavoro più noto (anch'esso raccolto in un libro) 'Blue' (Logos 2015).

Se passate dalle parti dello Spazio Kryptos (via Panfilo Castaldi 26, Milano) trovate l'esposizione aperta dalle 15.30 alle 19 dal lunedì al venerdì in collaborazione con Obiettivo Camera. Come dicevamo in apertura la mostra si inserisce nella cornice di Photofestival 2017, un evento capace di concentrare il meglio della fotografia nell’arco di due mesi (20 aprile - 11 maggio 2017), con circa 130 mostre gratuite diffuse negli spazi espositivi della città e dell’hinterland