Hasselblad X1D: in arrivo un 135mm F2.8 con extender 1.7x e un 80mm a elevata apertura

Hasselblad X1D rimane a tutt'oggi un prodotto unico nel suo genere, una mirrorless medio formato, oggetto del desiderio anche per la sua esttica al momento inconfondibile. Per chi fosse curioso sulle prestazioni vi segnaliamo il nostro primo contatto per le strade di Göteborg con la "Medio Formato da Passeggio".

Hasselblad crede molto nel progetto e pare che i dati di vendita siano per l'azienda svedese (controllata da DJI) confortanti. Oggi Hasselblad ha annunciato che all'inizio del 2018 espanderà il parco ottico della mirrorless con un nuovo obiettivo e con un extender 1,7x. Quest'ultimo nasce per accompagnare il neonato XCD 135mm f/2.8 (focale equivalente poco superiore ai 100mm) e con esso la nuova ottica diviene un interessante 230mm f/4.8.

Il secondo obiettivo è un 80mm (previsto per la seconda parte del 2018), di cui per ora non si conoscono i dettagli, ma che è accompagnato dalla dicitura 'High Aperture' e che quindi probabilmente scenderà sotto il valore f/3.2 delle ottiche attualmente in gamma e forse anche sotto il f/2.8 65mm in arrivo anch'esso il prossimo anno.

Hasselblad nel comunicato ha anche confermato che lo zoom XCD 35-75mm avrà apertura F3,5-4,5 e che il progetto del grandangolo spinto è stato portato a 21mm di focale (contro i 22mm previsti inizialmente) per venire incontro alle richieste dei clienti. Quuest'ottica avrà apertura f/4. La roadmap aggiornata prevede quindi che il parco ottiche XCD salga entro un anno a 9 ottiche.