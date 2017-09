Fujinon GF45mmF2.8 R WR: Fujifilm presenta la sesta ottica della gamma GF

“Presentato da Fujifilm un nuovo grandangolare, anche se non spinto, per la gamma GF medio formato. Si tratta del GF45mmF2.8 R WR, un fisso dal peso ridotto ideale anche per la street photography. Vediamo qualche dettaglio in più”

Fujifilm espande il potenziale corredo dei fortunati possessori di una medio formato GFX con l'introduzione della sesta ottica per questo sistema, ovvero il GF45mmF2.8 R WR. Si tratta di un obiettivo ad ottica fissa da 45mm, equivalente a 36mm nel formato 35mm, con l'ottima apertura massima di F2.8. Un grandangolare, sebbene non spinto, che Fujifilm indica come ideale per la fotografia di strada e quella documentaristica, anche in virtù del peso contneuto n soli 490 grammi.

Come le altre ottiche GF, GF45mmF2.8 R WR è dotato di un elevato potere risolvente in grado di supportare miglioramenti futuri, ovvero eventuali sensori dalla risoluzione ancora più elevata di quelli attualmente in uso. Grazie al rivestimento Nano GI, questo obiettivo offre elevate prestazioni abbinando una forte riduzione dei fenomeni di ghosting e flare. Resistente a intemperie e polvere, come tipico delle ottiche Fujifilm con dicitura WR, l’obiettivo può essere utilizzato con temperature fino a -10 °C.

Fujifilm ha rilasciato l'ultima roadmap di sviluppo per gli obiettivi GF in cui sono annunciati anche un "Teleobiettivo a Focale Fissa” e di un "Tele Converter” (moltiplicatore di focale) per un totale di 8 ottiche per il sistema medio formato che così potrà supportare le differenti esigenze di scatto. Fujinon GF45mmF2.8 R WR sarà disponibile da novembre 2017 al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1835,00 Euro Iva inclusa.