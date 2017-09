Feiyu G5, gimbal motorizzato per action cam al 62% di sconto su LightInTheBox

Piccole e compatte, le moderne action cam possono essere usate tranquillamente anche in situazioni non strettamente "action", specie se vogliamo portarci appresso uno strumento in grado di registrare video ma senza volerci impicciare con borse e borsoni, magari in occasione di una piccola fuga durante il fine settimana.

E' bene però dotarsi di un'impugnatura, meglio se un gimbal motorizzato, così da poter registrare i nostri video neutralizzando il fastidiosissimo effetto mosso che può compromettere significativamente la buona riuscita di una ripresa.

Sul portale di ecommerce Ligntinthebox è disponibile il gimbal Feiyu G5, proposto al prezzo di 150,38 Euro invece dei 391,37 Euro: si tratta di un gimbal a tre assi, resistente all'acqua e compatibile con i modelli di action cam GoPro HERO 5, 4 e 3 e in generale con tutte le action cam di dimensioni confrontabili, grazie alla presenza di un sistema di fissaggio a vite, estremamente adattabile.

Feiyu G5 è realizzato in lega d'alluminio, provvisto di una batteria capace di assicurare un'autonomia operativa fino a 8 ore, un sistema di aggancio che gli permette di essere assicurato ad altri accessori come treppiedi e supporti, e può essere governato da una app dedicata per gestire da remoto i movimenti, così da poter effettuare carrellate panoramiche o tracciare soggetti in movimento.