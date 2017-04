Canon PowerShot SX730 HS, nuova superzoom 40x ottico tascabile tuttofare

“Si amplia la gamma di fotocamere compatte Canon con la presentazione di PowerShot SX730 HS, una 24-960mm equivalente con stabilizzazione a 5 assi e possibilità di registrare video full-HD, il tutto in uno spessore di soli 39mm a macchina spenta grazie all'ottica che rientra completamente in sede. ”

Aggiornamento di gamma per Canon nel settore delle fotocamere compatte, con la presentazione del modello superzoom PowerShot SX730 HS. Sono diversi i punti di forza di questo modello, una volta che si è individuata nella compatta tuttofare la soluzione migliore per le proprie esigenze. Canon la indica come compagna ideale per i viaggi, motivando l'affermazione con le potenzalità offerte. Si parte ad esempio dall'obiettivo che va dal grandangolo (24mm equivamenti sul formato 35mm) fino a ben 960mm equivalenti, o 40x ottico utilizzando la nomenclatura usata nelle compatte, il tutto con un stabilizzazione IS sui 5 assi che previene, con buon margine, le foto mosse.

Il sensore è un CMOS da 20,3 Megapixel di tipo retrolluminato e dimensioni 1/2.3, che abbinato al processore di immagine DIGIC 6 con tecnologia iSAPS promette buone prestazioni in diverse situazioni. Un esempio viene dalla velocità di messa a fuoco, 0,12 secondi dichiarati, nonché allo scatto continuo di 5,9 fps, niente male per una tuttofare. Il display posteriore da 7,5cm di diametro è di tipo completamente orientabile, utile anche per avere l'anteprima nei selfie.

La versatilità comprende anche le modalità di utilizzo: oltre a un numero veramente elevato si scene preimpostate, troviamo i semiautomatismi per priorità di tempi e diaframma, oltre alla modalità completamente manuale. La modalità Creative Shot realizza automaticamente cinque versioni aggiuntive dello scatto originario, applicando una serie di filtri e di effetti diversi. Non manca la connettività Wi-Fi e quella Bluetooth, che permette di vedere sul cellulare le foto senza estrarre la fotocamera dalla borsa. Le dimensioni (macchina spenta) sono di 110,1 x 63,8 x 39,9 mm, mentre il peso, comprensivo di batteria e scheda memoria, è contenuto in circa 300 grammi. La nuova PowerShot SX730 HS sarà disponibile a partire da metà maggio al prezzo suggerito al pubblico di 439,99 euro, IVA inclusa.