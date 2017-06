Aggiornamenti firmware per le mirroless Sony, A9 compresa

09 Giugno 2017, Roberto Colombo

“L'aggiornamento alla versione 1.01 del firmware di Sony ILCE-9 (Sony Alpha A9)va a correggere l'apparizione dell'icona di rischio surriscaldamento. Pi corposi invece gli aggiornamenti per le altre fotocamere a ottica intercambiabile del produttore nipponico, in particolare per ILCE-7RM2 (Sony Alpha A7 RII) e ILCE-7SM2 (Sony A7 SII).”