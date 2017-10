Aggiornamenti firmware per Fujifilm X-T2 e X-Pro2, ma anche per il 'vecchio' XF18-55mm

05 Ottobre 2017, alle 16:01 di Roberto Colombo , pubblicata il

“L'aggiornamento va a risolvere un bug che in rare occasioni portava al blocco delle fotocamere dopo l'uso ripetuto dello scatto a raffica ad alta velocitą in modalitą CH 'continuous high speed'. Per gli obiettivi risolto un problema di visualizzazione a display della focale e di sfarfallio ai bordi ”