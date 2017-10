A via l'edizione 2017 di SkyPixel Photo Contest, il concorso per le migliori fotografie aeree

“Tre categorie per il concorso della comunità di appassionati di fotografia aerea. I vincitori annunciati il 31 gennaio 2018, in palio numerosi premi di valore da droni a fotocamere, passando per smartphone, treppiedi e zaini”

SkyPixel, la più popolare comunità di fotografia aerea, ha annunciato l'edizione 2017 di SkyPixel Photo Contest in collaborazione con DJI. Quest'anno viene introdotta la nuova categoria "Story" che invita i fotografi a condividere non solamente le immagini che scattano ma anche ciò che vanno a raccontare con l'ausilio delle immagini.

Il concorso è aperto dal 26 ottobre al 29 dicembre e accetterà fotografie aeree inviate da professionisti e appassionati che potranno sottoporre le proprie creazioni in una o più categorie:

-Story: catturare momenti speciali da prospettive differenti, da terra e per aria, e curare il racconto da mostrare al resto del mondo

-Landscape: catturare un momento affascinante del mondo in movimento, che si tratti di una foto spettacolare di un panorama tranquillo e incontaminato, o lo scenario di una vivace skyline

-Portrait: cogliere l'espressione di una persona, le azioni o le passioni nella vasta bellezza che la circonda per dare contesto alla tua foto catturata dall'alto

"In soli tre anni la comunità SkyPixel è cresciuta ad oltre sei milioni di utenti registrati attorno al mondo, con oltre 3,7 milioni di foto e video caricati sul sito. Questo rende SkyPixel la più grande comunità di fotografia aerea, dimostrando come la tecnologia drone continua a scatenare creatività e a proporre nuove prospettive in tutto il mondo. Con questo concorso puntiamo ad espandere le possibilità di storytelling incoraggiando la nostra crescente comunità di fotografi aerei, appassionati e professionisti, a condividere non solo le vivide fotografie che scattano ma anche i racconti memorabili che vogliono narrare" ha commentato Danny Zheng, vicepresidente del marketing per DJI.

Il vincitore del concorso riceverà premi per un valore di oltre 12500 Euro, che comprendono un drone DJI Inspire 2 con Zenmuse X7 DL-S 16mm F2.8 ND ASPH, un iPhone X 256GB, un corpo macchina Nikon D850 FX, un Lowepro Pro Runner RL x450 AW II, un treppiede Manfrotto MKBFRC4-BH Befree in fibra di carbonio e con testa a sfera e molto altro.

I gruppi Professional ed Enhusiast concorreranno per un primo, secondo e terzo posto in ciascuna categoria con premi fino a 5500 Euro. SkyPixel metterà in palio anche un premio della giuria popolare ai primi dieci lavori che riceveranno più like e altri nove concorreranno per l'assegnazione delle nomination.

La giuria include una selezione di fotografi tra cui Chris McLennam Pat Kay e Wang Janjun. I partecipanti possono inviare foto scattate con qualsiasi dispositivo aereo. Dai concorsi precedenti è emerso che che le serie Mavic Pro e Phantom sono le piattaforme aeree più popolari. Dalle stesse informazioni emerge inoltre che circa la metà degli utenti SkyPixel registrati preferiscono non condividere le proprie creazioni ma hanno aderito alla comunità per vedere le foto e i video condivisi da altri membri.

I vincitori saranno annunciati il 31 gennaio 2018.