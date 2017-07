GUIDA LIGHTROOM CC PARTE 3 - Gli strumenti di sviluppo essenziali

Con questa terza parte, la guida a Lightroom CC entra nel vivo. Si parlerà infatti del modulo Sviluppo, il vero cuore del programma, e in particolare degli strumenti contenuti nei pannelli Istogramma, Base e Dettagli.

In questi tre pannelli si trovano tutti gli strumenti più importanti, che è consigliabile utilizzare su ogni immagine.

In un certo senso, questa puntata può essere considerata un primo livello di sviluppo auto-conclusivo. È infatti possibile, anzi probabile, che dopo aver utilizzato questi strumenti la foto risulti già perfettamente adeguata per le esigenze del fotografo. Nel caso, non resterebbe che finalizzare l'immagine con un ritaglio ed esportare.

Prima di iniziare, però, è bene considerare che esiste un ordine d'uso preferenziale per gli strumenti di Lightroom, e che uno dei primi passi da compiere, seppur non sempre indispensabile, è la correzione obiettivo. A questo argomento dedicheremo le prossime pagine.

Aggiornamento: release 2015.10 – Camera RAW 9.10

LEGENDA: (Pulsante tastiera) – [Pulsante a schermo] – Voce di menu