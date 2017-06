VSCO: i filtri arrivano anche su desktop, ma a 59$

“VSCO Mobile Presets 01 (MP1) č un pacchetto di filtri utilizzabili con Adobe Photoshop, Lightroom e Adobe Camera RAW per sviluppare su desktop a partire dai RAW le proprie foto mantenendo piena continuitą stilistica con quelle sviluppate sul cellulare. ”

Prima del successo travolgente di Instagram, VSCO era (e per un bella fetta di utenti rimane) una delle app preferite per scattare, modificare e condividere foto da smartphone. La community che si è creata grazie alla popolare app è tuttora molto attiva e proprio dai gli utenti più appassionati è arrivata la richiesta di poter dare quel tocco in più alle immagini anche da computer.

In risposta a questa richiesta è stato presentato VSCO Mobile Presets 01 (MP1) un pacchetto di filtri utilizzabili con Adobe Photoshop, Lightroom e Adobe Camera RAW per sviluppare su desktop a partire dai RAW le proprie foto mantenendo piena continuità stilistica con quelle sviluppate sul cellulare.

Il pacchetto conta 58 filtri, ma si fa pagare praticamente un dollaro a filtro: costa infatti (sullo store online VSCO) ben $59.