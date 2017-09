Upair One Plus è il drone per riprese 4K a metà prezzo su TomTop

“Un drone professionale per riprese fino a 4K: Upair One Plus è proposto a metà prezzo sullo store TomTop e offre fino a 19 minuti di autonomia”

Upair One Plus è un drone professionale per fotografia e videografia aerea, equipaggiato con una gimbal brushless a due assi e una fotocamera capace di registrare contenuti alla risoluzione 4K.

Il drone integra un sistema GPS dual-mode che permette di volare per waypoint in maniera sicura e di effettuare operazioni in hovering con elevata stabilità. Le trasmissioni avvengono tramite tecnologia wireless a 5,8GHz con portata fino a 800 metri. Upair One Plus è provvisto inoltre della funzionalità Follow Me, che permette di seguire l'utilizzatore così da poter registrare video da una prospettiva aerea unica.

Il drone integra una batteria da 5400mAh ai polimeri di Litio che assicura una autonomia di volo di circa 19 minuti. Upair One Plus prevede inoltre la modalità di ritorno automatico alla base nel momento in cui l'autonomia della batteria scende a livelli critici, così da evitare incidenti o la perdita del velivolo.

Disponibile su TomTop al prezzo promozionale di 260,39 euro, con uno sconto del 49% rispetto ai 503,99€ del listino. Lo potete comprare cliccando qui.