Un telescopio, una Sony A7 e il passaggio della ISS a 28.000 Km/h davanti alla luna

“Accoppiando al suo telescopio Celestron C14 EdgeHD una Sony Alpha A7S l'astronomo è riuscito a catturare in un video 4K di 0,4 secondi il passaggio della ISS con sullo sfondo un quarto lunare”

Quando la nostra Samantha Cristoforetti sfrecciava a poco meno di 30.000km/h intorno alla Terra a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sono molti gli italiani che alzavano lo sguardo verso la volta celeste appena calava il buio per provare a scorgere AstroSamantha. Una cosa simili avviene in ogni paese quando un astronauta di una certa nazione è in missione sulla ISS.

Anche in Francia è accaduto e una serie di circostanze favorevoli ha permesso all'astronomo francese Thierry Legault di riprendere il passaggio della cinquantesima missione della Stazione Spaziale Internazionale con a bordo il connazionale Thomas Pesquet davanti alla luna.

Accoppiando al suo telescopio Celestron C14 EdgeHD e una Sony Alpha A7S l'astronomo è riuscito a catturare in un video 4K di 0,4 secondi il passaggio della ISS con sullo sfondo un quarto lunare. La ISS viaggiava a 28.000km/h a circa 400km di quota e l'istante della ripresa è brevissimo, ma non per questo meno affascinante. Più godibili sono certamente il rallenty dell'azione e l'immagine che raccoglie le diverse posizioni della ISS nel corso dei fotogrammi.

Oltre alla strumentazione già citata, l'astronomo si è avvalso dell'aiuto di un registratore esterno Atomos Shogun 4K per memorizzare il flusso video e di un sistema di montaggio Losmandy Titan per orientare correttamente il telescopio. Qui sotto l'affasciante video.