Su TomTop il nuovo DJI Spark in offerta a partire da 438.30

Il nuovo DJI Spark, il piccolo drone realizzato dall'azienda cinese, ha di certo catturato l'attenzione di chiunque grazie alle sue nuove caratteristiche ma anche grazie ad un prezzo decisamente più basso rispetto al fratello maggiore DJI Mavic, da cui riprende le sembianze, ma anche dai più blasonati droni dell'azienda o della concorrenza. In questo caso su TomTop, il famoso portale di vendite online, vengono offerte le due versioni del DJI Spark a prezzi decisamente interessanti grazie all'utilizzo di alcuni coupon promozionali che permettono di avere uno sconto di quasi 90€.

Come detto due sono le versioni del nuovo DJI Spark che vengono vendute su TomTop. In questo caso è possibile acquistare la versione basica del drone con una singola batteria ma anche la versione cosiddetta "Combo" che permette di ottenere nella confezione di vendita una doppia batteria ma anche quattro nuove eliche di ricambio ma anche una borsa per il trasporto del drone e una base di ricarica delle batterie.

Le due versioni del DJI Spark presenti su TomTop possono essere acquistate direttamente a queste pagine inserendo in fase di acquisto il coupon promozionale che permetterà di ottenere gli sconti sulle due versioni:

Il DJI Spark, come detto, è l'ultimo modello realizzato dall'azienda cinese e oltre a possedere un comparto tecnico di rilievo somiglia esteticamente al Mavic Pro sempre della DJI ma con dimensioni decisamente più esigue pesando solamente 300 grammi. A livello tecnico il nuovo Spark riesce a rilevare gli ostacoli lungo il percorso ed evitarli attivamente. Oltretutto può essere controllato manualmente attraverso un telecomando e vola fino ad un massimo di 50 km/h, ed è compatibile con i DJI Goggles per un'esperienza di volo in prima persona.

La fotocamera integrata sfrutta un sensore CMOS da 12 MP e registra video stabilizzati (via gimbal meccanico a due assi) in Full HD (1080p). Ci sono due nuove modalità di ripresa, Pano e ShallowFocus, per rendere ancora più distintivi i video registrati. Molto interessante il fatto che il nuovo DJI Spark riesca ad offrire anche modalità di volo automatiche o via gesture. L'automazione è infatti uno dei punti fondamentali del nuovo prodotto DJI: PalmControl ad esempio riconosce i movimenti della mano indicando al drone le manovre da eseguire.

[HWUVIDEO="2351"]DJI Spark: ecco in volo dal vivo il drone da selfie[/HWUVIDEO]

Ricapitolando ecco i link per gli acquisti delle due versioni del DJI Spark: