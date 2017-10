Sony FE 24-105mm F4 G OSS: nuovo zoom standard per Sony A7/A9

Assieme alla nuova mirrorless Sony A7R Mark III, il colosso giapponese ha annunciato anche una nuova ottica dedicata alle sue Full Frame lo zoom FE 24-105mm F4 G OSS. Un classico tra gli zoom standard, l'obiettivo va ad arricchire la gamma delle ottiche dedicate al sistema A7/A9, che ora sale a 23 unità.

Dotato di motore di messa a fuoco Direct Drive SSM, che fa leva su velocità e silenziosità, è un obiettivo che dovrebbe farsi valere sia in ambito fotografico, sia in quello video, visto che gli ingegneri nipponici hanno lavorato anche per contenere al massimo il focus breathing.

Lo schema ottico prevede 17 elementi in 14 gruppi con 4 lenti asferiche e 3 vetri ED. L'ottica pesa 663 grammi ed è protetta contro polvere e umidità. Sara disponibile da fine novembre al prezzo di listino di €1350. Sony ha anche annunciato lo sviluppo dell'ottica tele 400mm F2.8 G Master.