Sony DSC-RX100 al miglior prezzo di sempre: a 299 Euro è un'ottima occasione per le vacanze!

Non è il modello più recente sul mercato, ma se state cercando una fotocamera compatta in grado di darvi parecchie soddisfazioni e dare del filo da torcere alle reflex entry-level, la Sony DSC-RX100 potrebbe fare al caso vostro. Soprattutto perché oggi è in offerta a 299 euro su Amazon, il prezzo più basso mai praticato dal portale di e-commerce per questo prodotto.

Le peculiarità del modello Sony DSC-RX100 sono relative al sensore CMOS Exmor R da 1" a risoluzione 20,2 megapixel e all'obiettivo Carl Zeiss Vario-Sonnar f/1.8 alla focale più corta. La fotocamera consente di effettuare uno zoom ottico 3,6X e di registrare video alla risoluzione Full HD a 50 fotogrammi al secondo. Non manca la possibilità di scegliere di scattare in modalità manuale o in formato RAW, per perfezionare la qualità delle foto in post-produzione. Se vi serve una compatta di qualità, insomma, è arrivato il momento giusto per mettere mano al portafogli! L'offerta scadrà a fine giornata o ad esaurimento scorte, ed attualmente è di gran lunga il miglior prezzo per Sony DSC-RX100 disponibile online.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!