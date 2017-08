Sony A6500: migliore stabilizzazione in modalità video con il firmware 1.04

Sony Alpha A6X00 si sono sempre contraddistinte anche per le capacità video e l'ultima della serie, Le mirrorless della seriesi sono sempre contraddistinte anche per le capacità video e l'ultima della serie, Sony ILCE-6500 non è da meno.



L'ultimo aggiornamento firmware rilasciato dal produttore giapponese va a migliorare ulteriormente la resa della fotocamera. La migliora infatti la stabilizzazione dell'immagine durante la registrazione dei filmati. L'ultimo aggiornamento firmware rilasciato dal produttore giapponese va a migliorare ulteriormente la resa della fotocamera. La nuova versione 1.04



L'aggiornamento attuale riguarda solo questo aspetto, mentre quelli precedenti avevano interessato l'operatività in accoppiata con gli smartphone via app Play Memories, la stabilità generale dell'apparecchio e un problema che non permetteva alla fotocamera di spegnersi in alcune condizioni particolari.