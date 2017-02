Snapseed: con la nuova versione arriva anche il controllo delle curve

“La nuova versione della popolare app di fotoritocco porta in dote diversi miglioramenti e finalmente offre anche lo strumento delle curve, per controllare il contrasto in modo fine su ombre e alte luci”

Ai fotografi piacciono le curve. Chiariamo subito il possibile malinteso: mi riferisco alle curve tonali, strumento molto utile nella post produzione delle immagini e nella creazione di profili di scatto che restituiscano dei JPEG già pronti da utilizzare senza nessun altra operazione di modifica. Ora l'app Snapseed, una delle più utilizzate per l'elaborazione delle foto su smartphone e tablet, ha deciso di integrare questo strumento tra quelli a portata di dito nelle app mobile.

La nuova funzionalità è mutuata dalla versione desktop e aggiunge uno strumento molto utilizzato alla già completa gamma messa a disposizione dei fotografi. Ora semplicemente scorrendo il dito sul display sarà possibile gestire in modo semplice la resa delle ombre e delle alte luci, con uno strumento più flessibile rispetto allo slider del contrasto. Come avviene in alcuni degli altri strumenti, anche Curve è corredato da alcuni preset direttamente utilizzabili, che forniscono anche un aiuto ai meno esperti per capire meglio come funziona questa opzione.

Non è l'unica novità introdotto con la versione 2.15 di Snapseed: il filtro Volto ha maggiori opzioni e dovrebbe funzionare in modo più efficace. Migliorata anche la grana del filtro Bianco&Nero, così come lo strumento Testo. Piccoli cambiamenti anche al controllo della Prospettiva.