Sigma: nuove ottiche E-Mount, anche full frame FE, in futuro

Ulteriori buone notizie per i fotografi che hanno scelto le fotocamere Sony mirrorless per i propri scatti. Presto avranno a disposizione nuove opzioni per quanto riguarda le ottiche. Sigma, per voce del suo CEO Kazuto Yamaki, ha infatti dichiarato ufficialmente di essere al lavoro su nuove ottiche E-Mount per le mirrorless APS-C del produttore nipponico, ma anche di aver avviato lo sviluppo di nuovi obiettivi compatibili anche con le mirrorless full frame Sony A7/A9, che utilizzano lo stesso innesto, ma necessitano di ottiche in grado di coprire tutta l'area del sensore 35mm.

Sigma si sta muovendo su un doppio binario per lo sviluppo di queste ultime ottiche: da un lato la miniaturizzazione di ottiche reflex sfruttano gli schemi ottici gi collaudati, modificandone il tiraggio, dall'altro la progettazione da zero di ottiche completamente dedicate al sistema. Yamaki non ha dato ulteriori dettagli in merito, ma la notizia certamente molto interessante.

Trovate il punto preciso in cui vengono pronunciate queste parole al minuto 9:26 della videointervista che incorporiamo qui sotto.