Phase One IQ3 100MP Trichromatic, nuova tecnologia per vedere come l'occhio umano

Chi utilizza oggi un sistema medio formato non cerca solo la massima risoluzione, ma spesso è interessato in modo particolarmente alla perfetta riproduzione dei colori. Proprio a questa categoria di fotografi si indirizza il nuovo dorso medio formato presentato da Phase One: IQ3 100MP Trichromatic. Per raggiungere il risultato l'azienda danese ha collaborato in modo molto stretto con il suo fornitore di sensori, la giapponese Sony, progettando un nuovo design per la matrice Bayer, al fine di ottimizzare la resa cromatica. Phase One dichiara il suo nuovo dorso di mettere a disposizione la stessa capacità di catturare i colori dell'occhio umano.

Trichromatic, questo il nome della nuova tecnologia applicata al filtro Bayer, che al momento resta un'esclusiva per Phase One. La tecnologia, di cui al momento non sono stati rilasciati dettagli, è hardware e dovrebbe garantire una migliore separazione dei colori e la totale mancanza di crosstalk la le diverse componenti cromatiche, almeno stando all'illustrazione con cui Phase One la racconta sul suo sito. Il sensore CMOS da 53,4mmx40,1mm ha una risoluzione di 101 megapixel e sforna immagini da 11608x8708 pixel, con pixel size da 4,6 micron. Tra le particolarità la sensibilità nativa a partire da soli 35 ISO e in grado di salire fino al valore di 12.800 ISO. La gamma dinamica, anche grazie alla tecnologia Opticolor+ a 16-bit, dovrebbe raggiungere i 15 stop.

Troviamo poi la possibilità di utilizzare l'otturatore elettronico e di utilizzare tempi di otturazione fino a 60 minuti. Tra le nuove caratteristiche la tecnologia che (come già accade in casa Hasselblad) mantiene il punto di messa a fuoco anche quando si ricompone l'immagine, utilizzando i dati degli accelerometri inegrati. Inoltre per la messa a fuoco più precisa ora è possibile utilizzare anche le ghiere di comando sul corpo per regolazioni micrometriche.

Il nuovo dorso è un oggetto indirizzato al mercato professionale, con un prezzo di listino di ben $44,990 USD, che diventano $49,990 USD per il bundle che include il corpo macchina XF e un'ottica a focale fissa Schneider Kreuznach Blue Ring a scelta.Per chi volesse giocare con i file che il nuovo dorso è in grado di sfronare, Phase One ne mette a disposizione sul suo sito uno per il download.