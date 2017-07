Offerte Amazon per fotografi: borse, flash e molto altro a prezzi speciali!

“Ecco una rassegna di interessanti accessori per gli appassionati di fotografia che vogliono arricchire il proprio corredo spendendo poco. Borse, flash e altro ancora scelti per voi con un occhio di riguardo al rapporto qualità/prezzo”

Scampagnate e vacanze contraddistinguono da sempre l'estate, dove diventa ancor più forte la passione di scattare fotografie. Ecco alcuni accessori scelti fra quelli in offerta su Amazon che possono risultare interessanti per il rapporto qualità/prezzo.

Tarion TB-03 è una borsa di tela impermeabile per fotocamere reflex (non troppo grosse) e mirrorless. Oltre al corpo macchina c'è spazio per flash e uno o due obiettivi standard, mentre da apprezzare è la cura realizzativa generale come si evince dai commenti di chi già la possiede.

* * *

Per chi vuole iniziare a sperimentare col flash non può perdersi l'occasione di acquistare a 39,99 Euro un flash Flash Speedlite APEMAN, disponibile per reflex Nikon e Canon con due modelli separati (attenzione quindi). TTL, display con molte informazioni e un'ampia gamma di impostazioni rendono questi flash davvero competitivi, a discapito del loro prezzo molto più basso rispetto alle soluzioni più blasonate.

* * *

Per qualche foto notturna o posa lunga il nostro consiglio riguarda due cavalletti molto diversi fra loro. Il primo è un cavalletto classico e di generose dimensioni, già dotato di testa a sfera e di ottima stabilità. Regge fino a 12KG, un peso davvero notevole. Il secondo è un simil "Gorillapod", di fatto un mini cavalletto con gambe pieghevoli e adattabili a diverse situazioni dove è difficile collocare un cavalleto tradizionale. Costa anche poco.