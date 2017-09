Nuovo MAGIX Video deluxe: editing video 5 volte più rapido e supporto per i video 360°

“Oltre alla versione base sono disponibili anche quella Plus e quella Premium: nella prima è incluso un pacchetto completo per l'elaborazione di video 360°, per la Premium invece sono presenti un numero maggiore di effetti e 4 plug-in per estendere le funzioni basilari del software Video Deluxe”

Magix, in occasione dell'anniversario del suo 15° anno di presenza sul mercato, presenta la nuovissima versione di Video deluxe: software per l'editing video sviluppato in stretta collaborazione con e per i clienti finali; tra le nuove funzioni troviamo, su tutte le versioni, un miglioramento dei tempi di elaborazione grazie all'integrazione, per la prima volta in un prodotto Magix, dell'accelerazione hardware di Intel, il risultato è una elaborazione delle riprese molto più rapida anche in formato 4K.

Oltre alla versione base sono disponibili anche quella Plus e quella Premium: nella prima è incluso un pacchetto completo per l'elaborazione di video 360° con funzioni come lo stitching e la rotazione della prospettiva, permettono di elaborare anche riprese a 360°, disponibili anche effetti ed animazioni dedicate a questa tipologia di video ormai sempre più comuni da vedere; nella versione Premium invece sono presenti un numero maggiore di effetti, transizioni, menu, intro e outro e 4 plug-in per estendere le funzioni basilari del software Video Deluxe, più precisamente troviamo NewBlue Elements Overlay, NewBlue ColorFast 2, iZotope RX Elements e HitFilm Movie Essentials.

Le nuove versioni di Video deluxe sono già disponibile sia online sia presso i rivenditori, per quanto riguarda i prezzi la versione base ha un costo di 69,99 €, quella Plus arriva a 99,99 € mentre per la più completa Premium il prezzo sale a 129,99 €.

Fino al 26 settembre, con l'acquisto della versione Plus è compreso uno sconto di 30 € per l'upgrade da versioni precedenti ed il kit di 4 plug-in della versione Premium, per scaricare le versioni di provare, acquistarle o semplicemente per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla nuova serie dei prodotto Magix.