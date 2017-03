Nuove videocamere Vpai per riprese video a 720° ad HTC Vive Ecosystem Conference 2017

“VIA Technologies, Inc. presenta la prima generazione delle videocamere Vpai per riprese a 720° all'HTC Vive Ecosystem Conference 2017 che si tiene nelle giornate di oggi e domani”

In occasione della HTC Vive Ecosystem Conference 2017, Via Technologies presenta sette nuovi modelli di videocamere per le riprese a 720° ed una serie di applicazioni per smartphone che consentono di riprendere video immersivi e scattare immagini in alta risoluzione o foto panoramiche. Le nuove soluzioni Via si basano sulla piattaforma di recente concezione Vpai, volta a rendere il più semplice possibile l'utilizzo di queste videocamere tramite app e software user friendly.

Le soluzioni Vpai offrono una compressione hardware ad alte prestazioni che garantisce riprese in HD senza bisogno di post produzione, nonché due obiettivi grandangolari (360° x 360°) che assicurano un angolo di ripresa da 2048 x 1024 pixel. I modelli in questione sono: Chiptrip V71, Chiptrip V72, Chiptrip V73, Eken Pano 1, ForFun VV720, ForFun V1 e ForFun VV750.

Le app Vpai sono disponibili per dispositivi Android, iPhone e Windows, e permettono in modo semplice di gestire le riprese da uno smartphone o da un PC. Inoltre, dispongono di una serie di funzionalità per la cattura di immagini e video immersivi in tempo reale, tra cui le modalità Panorama, Asteroide e Fish-Eye. La condivisione online è semplice e immediata grazie alla connessione diretta con i più importanti social media, tra cui Wechat, Facebook, Twitter e Youtube.

Altre informazioni sui nuovi prodotti e sulla piattaforma Vpai si trovano a questo indirizzo.