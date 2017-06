Nikon NEF Codec 1.31

Scattare in RAW è un must per molto appassionati e professionisti, ma non sempre tutto fila liscio quando poi i file grezzi memorizzati dalla fotocamera sono da gestire su PC. Uno dei casi più frequenti è quello in cui non è possibile visualizzare miniature e anteprime delle immagini in formato RAW.

Proprio per eliminare questo problema Nikon ha rilasciato la nuova versione del suo NEF Codec, che permetta la visualizzazione in ambiente Microsoft Windows dei RAW .NEF usciti dalle fotocamere del produttore nipponico al pari di JPEG e TIFF.

La nuova versione 1.31 permette ora la visualizzazione in Windows Photo Gallery, Windows Live Photo Gallery e Windows Photo View delle anteprime incorporate nei file .NEF, rendendo più facile la gestione delle immagini e la revisione delle stesse. Il codec è utilizzabile sulle versioni del sistema operativo di casa Microsoft da Windows 7 in poi, sia a 32 bit sia a 64 bit.