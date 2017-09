Nikon D850: si parte da 3.799,00 per il mercato italiano

“Nital, lo storico distributore italiano dei prodotti Nikon, ha annunciato i prezzi ufficiali per il nostro Paese. La nuovissima Nikon D850, la reflex full-frame ad alta risoluzione presentata pochi giorni fa, sarà disponibile da metà settembre. Solo body: 3.799,00 Euro e in kit con AF-S 24-120mm f/4G ED VR 4.599,00 Euro”

Nikon D850 ha tutte le carte in regola per diventare l'oggetto del desiderio dei molti appassionati della casa giallonera. L'abbiamo definita 'La reflex che tutti i nikonisti aspettavano' : la nuovatutte le carte in regola per diventare l'oggetto del desiderio dei molti appassionati della casa giallonera.



Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, il suo cuore è rappresentato dal terzetto formato dal nuovo sensore full frame 35mm BSI CMOS da 45,7 megapixel, dal processore EXPEED 5 e da il sistema AF Multi-Cam 20K AF da 153 punti di messa a fuoco. L'intervallo di sensibilità è pari a ISO 64-25600 estendibile da 32 fino a 102400 (equivalente). Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, il suo cuore è rappresentato dal terzetto formato dal nuovo, dal processoree da il sistema. L'intervallo di sensibilità è pari a ISO 64-25600 estendibile da 32 fino a 102400 (equivalente).



Nonostante la grande risoluzione la nuova Nikon D850 è in grado di sfornare 7 fotogrammi al secondo con AF/AE attivi, valore che può salire 9 fps in caso di utilizzo del battery grip opzionale MB-D18 e offre un doppio slot per le schede di memoria, SD e XQD. Troviamo poi la possibilità di registrare video 4K 24/25/30p utilizzando tutta la larghezza del sensore in aspect ratio 16:9, sfruttando così tutto l'angolo di campo orizzontale delle ottiche, senza ritagli. In ambito video è benvenuta anche la presenza del display orientabile da 3,2" e 2,36 milioni di punti. Gli amanti dei timelapse troveranno molto gradita la possibilità di scattare con l'intervallometro utilizzando il solo otturatore elettronico, evitando così l'usura precoce di quello meccanico.



Nital, lo storico distributore italiano dei prodotti Nikon, ha annunciato i prezzi ufficiali per il nostro Paese. La nuova Nikon D850 sarà disponibile da metà settembre.



I prezzi indicativi al pubblico saranno i seguenti:

Solo corpo: 3.799,00 Euro

In kit con AF-S 24-120mm f/4G ED VR: 4.599,00 Euro

[HWUVIDEO="2394"]Nikon D850: primo contatto in anteprima[/HWUVIDEO]