Nikon: aggiornamenti firmware per D7200, D500, D750 e D810

ha rilasciato tutti insieme una serie di aggiornamenti firmware per alcune delle sue fotocamere reflex e per il trasmettitore wireless WT-7. L'occasione del rinnovo del software di alcuni dei prodotti che rappresentano l'ossatura dell'offerta reflex del produttore nipponico è proprio l'aggiunta della compatibilità con D810, D810A, D750 e D7200 nel firmware versione 1.1 di WT-7 . Per quanto riguarda quest'ultimo è stato anche risolto un problema che impediva le connessioni in modo PASV ad alcuni server ftp.

Nel caso di Nikon D7200 la versione 1.02 del firmware C porta in dote (oltre al supporto per il WT-7) la risoluzione dei seguenti problemi:

- Se Sì era selezionato per Controllo distorsione auto appariva distorsione ai bordi delle foto scattate con NEF (RAW) + JPEG Fine selezionato per Qualità dell'immagine e Medio selezionato per Dimensione dell'immagine.

- Le immagini a volte non venivano registrate.

- L'esposizione ottimale a volte non veniva ottenuta nelle foto scattate in live view con un obiettivo dotato di un diaframma a controllo elettromagnetico (obiettivi tipo E e PC-E).

Il firmware C di Nikon D750 passa invece alla versione 1.11 e risolve i seguenti problemi:

- Istogrammi non corretti venivano visualizzati per alcune immagini visualizzate sul display istogramma RGB durante la riproduzione.

- Se Sì era selezionato per Controllo distorsione auto appariva distorsione ai bordi delle foto scattate con NEF (RAW) + JPEG Fine selezionato per Qualità dell'immagine e Medio selezionato per Dimensione dell'immagine.

- L'opzione scelta per la Personalizzazione f5 (Personalizzazione ghiere) > Inverti principale/secondaria nel gruppo f del MENU PERSONALIZZAZIONI (Controlli) non veniva salvata quando Salva impostazioni era selezionato per Salva/carica impostazioni nel MENU IMPOSTAZIONI.

- Le immagini a volte non venivano registrate.

I problemi risolti invece dalla versione firmware C 1.12 per Nikon D810 sono invece i seguenti:

- Le esposizioni multiple non venivano registrate correttamente.

- Istogrammi non corretti venivano visualizzati per alcune immagini visualizzate sul display istogramma RGB durante la riproduzione.

- Se Sì era selezionato per Controllo distorsione auto appariva distorsione ai bordi delle foto scattate con NEF (RAW) + JPEG Fine selezionato per Qualità dell'immagine e Medio selezionato per Registrazione JPEG/TIFF > Dimensione dell'immagine.

- Le foto scattate immediatamente dopo lo scambio degli obiettivi non venivano registrate alla corretta esposizione.

- L'icona proteggi non veniva visualizzata correttamente.

- Se Sì era selezionato per Controllo distorsione auto, la fotocamera smetteva di rispondere quando l'utente cercava di scattare foto con NEF (RAW) + JPEG Fine selezionato per Qualità dell'immagine, Piccola selezionato per Registrazione NEF (RAW) > Dimensione dell'immagine e RAW primario - JPEG secondario selezionato per Funzione slot secondario.

- I tempi di posa per l'otturatore a prima tendina elettronica a volte erano più veloci di 1/2.000 sec.

- Le immagini a volte non venivano registrate.

Per quanto riguarda Nikon D500 ecco invece le modifiche rispetto alla versione firmware "C" da 1.11 a 1.12:

• È stato risolto un problema che provocava connessioni inaffidabili tra la fotocamera e iOS versione 10.2 dell'app SnapBridge.