Le ottiche Fujinon Cine arriveranno entro fine anno anche con innesto X-mount

La divisione imaging di Fujifilm vede nelle ottiche professionali un'importante voce. Avevamo riportato nel febbraio scorso del lancio della nuova serie di obiettivi Fujinon MK Line, una nuova proposta indirizzata al sistema Sony E-Mount, che oltre alle mirrorless è utilizzata da cineprese digitali professionali come la Super 35mm Sony FS7.

Ora le ottiche vedono la commercializzazione ufficiale anche nel nostro paese, ma riportano anche un'interessante novità: prima della fine dell'anno saranno presentate anche in versione X-Mount, completando così l'evoluzione del sistema mirrorless anche in ambito video. Come spesso accade per le ottiche dedicate alle riprese video, anche questi obiettivi hanno il medesimo diametro frontale, la stessa filettatura porta-filtro e le tre ghiere (diaframma, zoom e fuoco) collocate nella stessa posizione, consentendo ai videomaker di condividere l'uso degli stessi accessori come il matte box, i sistemi di follow focus e i filtri, passando da un'ottica all'altra senza dover smontare tutto il sistema di ripresa.

