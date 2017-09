K-Pan Panoramic Camera: la medio formato panoramica stampata in 3D

'Cycloptic Mustard Monster', questo il nome con cui era nota prima dell'attuale lancio su Kickstarter sotto l'appellativo di K-Pan Panoramic Camera la particolarissima fotocamera medio formato panoramica a pellicola stampata in 3D. Il fotografo Paul Kohlhausen aveva creato la sua nel maggio scorso stampandola con tecnica SLS in nylon: la fotocamera usa rulli da 120mm e produce negativi 6x14cm.

Come ottica per il primo prototipo ha usato un obiettivo Schneider Kreuznach 90mm f/8 Super Angulon (nato per le 4x5) utilizzando spaziatori fissi per la messa a fuoco. Ora il fotografo ha lanciato il progetto di crowdfunding su Kickstarter per mettere in piedi la produzione di un primo piccolo lotto di fotocamere (sia in kit sia preassemblate) e investigare la possibilità di creare un prodotto industriale. I primi kit sono disponibili a partire da £270, ma per la versione con l'ottica è necessario versare almeno £2.500.

Una delle foto scattate con il primo prototipo

Il target economico è fissato in £40.000, e già più di un quarto dei fondi necessari è stato raccolto. La fotocamera è composta principalmente da due parti: il corpo e il cono che ospita l'ottica e nasce come progetto modulare: ogni pezzo di ricambio o accessorio (come un'impugnatura sagomata) può essere stampato in 3D. Inoltre possono essere stampati diversi coni, per adattarsi a differenti ottiche. Al momento sono stati progettati quelli per le seguenti ottiche.