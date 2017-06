iPhone Photography Awards 2017: ecco i vincitori nel decimo anniversario

Domani saranno passati 10 anni dalla messa in commercio di iPhone. Il primo melafonino era caratterizzato da una fotocamera da soli 2 megapixel e al loro lancio nel 2007 gli iPhone Photography Awards avevano fatto sorridere più di una persona. Oggi è innegabile come iPhone (e molti altri smartphone) siano la macchina fotografica di molte persone in diverse situazioni. Anche il professionisti, a volte, quando non hanno sotto mano la loro reflex full frame scattano con il telefonino. È questo il caso della foto che ha vinto l'edizione 2017 degli iPhone Photography Award. 'Children of Qayyarah', questo il titolo della foto, è stata infatti scattata dal fotoreporter Sebastian Tomada con il suo iPhone 6s per le strade della cittadina dell'Iraq.

La foto è del 4 novembre 2016 e riprende il grande contrasto tra due bimbi in primo piano e i pozzi petroliferi sullo sfondo dati alle fiamme dai miliziani dell'ISIS. La foto ha meritato il Grand Prize della competizione.

Nella classifica degli Awards al primo posto troviamo invece la foto di un fotografo amatoriale irlandese di Cork, Brendan O Se, che con il suo primo piano in bianco e nero delle mani consumate e sporche di un lavoratore portuale a Jakarta. Anche in questo caso la fotocamera è quella di un iPhone 6s.

iPhone 6 Plus è invece il protagonista della foto seconda classificata ripresa a Singapore da Yeow-Kwang Yeo e che documenta la 'street opera' un genere artistico molto in voga in passato nel paese, ma che sta via via scomparendo con il poco interesse da parte delle nuove generazioni.

Al terzo posto troviamo un fotografo cinese, Kuanglong Zhang, che con il suo iPhone 7 ha ripreso l'interno di un palazzo nella città indiana di Udaipur.

Sono molte le foto premiate poi nelle diverse categorie del concorso, ne trovate alcune nella gallery qui sotto, mentre la lista completa è disponibile a questo indirizzo.