Hasselblad Kit X1D Field: a 14.900 il kit completo per scattare con la mirrorless medio formato da passeggio

“Nel kit troverete naturalmente il corpo X1D-50c, con in bella vista il suo enorme sensore CMOS da 44x33 millimetri e 50 megapixel di risoluzione, le tre ottiche a focale fissa XCD 30mm, 45mm e 90mm, due batterie, una tracolla da spalla e una cinghia da polso e un cavo USB, il tutto racchiuso in una valigetta rigida Pelican, in cui trovano posto anche un panno di pulizia, di una pompetta ad aria per eliminare la polvere e una Lenspen per la pulizia degli obiettivi.”

[IRONIC_MODE/ON]

Se avete 14.900€ in tasca e non sapete come spenderli, Hasselblad vi aiuta nella scelta e vi propone oggi il Kit X1D Field, un corredo completo per scattare con la medio formato mirrorless svedese. Il tutto se siete un libero professionista e potete scaricare l'IVA, altrimenti al costo dovrete aggiungere anche l'imposta sul valore aggiunto.



Nel kit troverete naturalmente il corpo X1D-50c, con in bella vista il suo enorme sensore CMOS da 44x33 millimetri e 50 megapixel di risoluzione, le tre ottiche a focale fissa XCD 30mm, 45mm e 90mm, due batterie, una tracolla da spalla e una cinghia da polso e un cavo USB, il tutto racchiuso in una valigetta rigida Pelican, in cui trovano posto anche un panno di pulizia, di una pompetta ad aria per eliminare la polvere e una Lenspen per la pulizia degli obiettivi. Vista l'esposizione del sensore, a pochi millimetri dal largo bocchettone, durante i cambi di ottica anche l'inclusione di questi ultimi accessori č benvenuta in un kit che costa come una vettura di classe B.

[IRONIC_MODE/OFF]





Hasselblad X1D č una fotocamera unica nel suo genere, che mette le proprietŕ di una medio formato in una macchina fotografica da passeggio: " Toni ironici a parte,, che mette le proprietŕ di una medio formato in una macchina fotografica da passeggio: " La medio formato da passeggio " esattamente cosě l'ho definita nella mia recensione.

Hasselblad XCD 3,5/30mm, focale equivalente circa 24mm Come dicevo nel mio articolo č una fotocamera per una ristretta nicchia di clienti: da un lato i professionisti che giŕ usano le medio formato Hasselblad e che potrebbero avere bisogno di un corpo piů piccolo per sessioni fotografiche in esterna e dall'altro i ricchi appassionati, che certamente riusciranno a distinguersi dalla massa con al collo una medio formato. Come dicevo nel mio articolo č una fotocamera per: da un lato iche giŕ usano le medio formato Hasselblad e che potrebbero avere bisogno di un corpo piů piccolo per sessioni fotografiche in esterna e dall'altro i, che certamente riusciranno a distinguersi dalla massa con al collo una medio formato.