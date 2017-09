GoPro, arriva HERO6 Black: 4K a 60fps e FullHD a 240fps

GoPro ha annunciato la propria nuova action camera, GoPro Hero6 Black. Esteriormente identica alla versione 5, implementa importanti novità sotto la scocca: come da tradizione GoPro ha scelto di lasciare invariato il form factor esterno per questa gamma di action cam, così da mantenere piena compatibilità con tutti gli accessori presenti in commercio.

La principale novità è legata alla possibilità di effettuare riprese con risoluzione 4K a 60 frames al secondo, il doppio del precedente limite di 30 fps. GoPro ha inoltre implementato un sistema di stabilizzazione dell'immagine anche alla risoluzione di 4K, per quanto solo con impostazione a 30fps e non a 60fps: in precedenza tale funzionalità era disponibile ma limitata a riprese a 2,7K di risoluzione.

Cambia anche il limite massimo di ripresa con risoluzione Full HD: è ora possibile effettuare riprese sino a 240 frames al secondo, impostazione precedentemente accessibile solo fino alla risoluzione di 1280x720 pixel.

Più dell'incremento delle capacità di ripresa, in Hero6 Black GoPro ha lavorato per migliorare la qualità delle immagini registrate grazie principalmente all'adozione di un nuovo chip per le elaborazioni: si tratta del modello GoPro G1, che prende il posto della soluzione di precedente generazione utilizzata dall'azienda da vari anni a questa parte. Dove questa novità si fa sentire sulla qualità finale è in particolare nelle riprese in condizioni di illuminazione ridotta e quando sono presenti forti contrasti di illuminazione.

Hero6 Black viene proposta ad un prezzo ufficiale di 569,99€ IVA inclusa, con disponibilità immediata sul mercato.

L'azienda ha inoltre presentato anche Fusion, la propria nuova videocamera capace di effettuare riprese video 360 alle risoluzioni di 5,2K a 30fps oppure 3K a 60 fps, oltre che foto sferiche sino a 18MP di risoluzione. Questo prodotto è disponibile al momento in pre-ordinazione sul sito GoPro.com per USA, Canada, UK e Unione Europea con consegne previste a partire dal mese di Novembre e prezzo di 749,99 Euro.

La nuova GoPro HERO6 Black è compatibile anche con il drone Karma, che guadagna le due nuove funzionalità Follow e Watch: tramite il GPS Karma può seguire automaticamente l'utente (con il collegamento al controller) e mantenerlo all'interno dello scatto e volteggiare in aria, ruotando, sul posto. Il kit Karma + HERO6 Black è proposto a 1499,99 Euro.