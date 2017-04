GF110mmF2 R LM WR e GF23mmF4 R LM WR, due nuovi obiettivi per il medio formato GFX Fujifilm

Novità in casa Fujifilm nel settore delle fotocamere professionali a medio formato GFX: sono due i nuovi obiettivi della serie GF presentati, che promettono di poter rendere al meglio anche con risoluzioni elevatissime, comprese quelle che saranno adottate dai sensori di prossima generazione. Restando nel presente i due nuovi obiettivi sono pensati per essere utilizzati sull'apprezzata GFX 50S, medio formato professionale di cui abbiamo parlato a questa pagina.





FUJINON GF110mmF2 R LM WR è un obiettivo medio tele da ritratto. Con una lunghezza focale equivalente a 87 millimetri nel formato 35mm, raggiunge la massima luminosità di F2.0 quando usato a piena apertura. L'elevato potere risolvente nella zona a fuoco e il ricco sfocato, caratteristico delle ottiche medio formato luminose, garantiscono ritratti con un realistico effetto tridimensionale. Lo schema ottico prevede l'utilizzo di 14 lenti in 9 gruppi, mentre citiamo anche il diaframma a 9 lamelle, peso di 1010 grammi e filtri utilizzabili da 77mm, con distanza minima di messa a fuoco di 90cm.

FUJINON GF23mmF4 R LM WR ha una lunghezza focale equivalente a 18mm nel formato 35mm, un ottimo grandangolare quindi, che ben si presta alla fotografia di paesaggio e di architettura. Fujifilm ha lavorato molto per ridurre al minimo la distorsione e per tenere molto elevato il potere risolvente sull’intero fotogramma. Lo schema ottico prevede l'utilizzo di 15 lenti in 12 gruppi; fra le altre caratteristiche vi è il diaframma a 9 lamelle, peso di 845 grammi e filtri utilizzabili da 82mm, con distanza minima di messa a fuoco di 38cm.



Entrambi gli obiettivi sono dotati di un AF a motore lineare di qualità (sinonimo di velocità e silenziosità) ma sono privi di stabilizzatore, sono resistenti alla polvere e agli agenti atmosferici, e sono in grado di operare in ambienti freddi fino a temperature di -10° C. I nuovi obiettivi saranno disponibili da fine maggio 2017 con i seguenti prezzi di listino: GF23mm F4R WR a 2845,00 Euro IVA compresa, GF110mm F2R WR a 3055,00 Euro IVA compresa.

Altre novità sono comunque in arrivo per il sistema GFX: nel corso del 2017 sarà presentato il modello GF45mmF2.8 R WR, a cui seguiranno ad inizio 2018 un teleobiettivo a focale fissa di grande qualità (e prezzo, sicuramente), nonché un teleconverter.

Fujifim, inoltre, rilascerà l'aggiornamento gratuito del firmware per la fotocamera GFX 50S a fine maggio 2017, con l’aggiunta di nuove funzionalità e miglioramenti operativi: una nuova funzione per il tethering da computer tramite Wi-Fi e un miglioramento di operatività per la compensazione dell'esposizione e delle prestazioni autofocus nelle scene difficili.