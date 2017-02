Fujifilm X100F: ecco in un video tutte le novità della quarta generazione

“Basta però dare uno sguardo alla quarta e nuova generazione della compatta APS-C a ottica fissa per capire che dal febbraio 2011 l'evoluzione è stata continua. abbiamo chiesto a Massimo Vaghi - Product Manager Electronic Imaging BD Fujifilm Italia - di farcene una sintesi nel video che trovate in questa notizia”

Confrontando frontalmente Fujifilm FinePix X100 (ai quei tempi c'era ancora FinePix nel nome) e la nuova Fujifilm X100F potrebbe sembrare che non sia cambiato niente. Basta però dare uno sguardo alla quarta e nuova generazione della compatta APS-C a ottica fissa per capire che dal febbraio 2011 l'evoluzione è stata continua. Soprattutto su quest'ultima X100F l'ergonomia è stata migliorata, con tutti i tasti a portata di pollice sul lato destro del display e soprattutto con il debutto anche sulla compatta del jack cliccabile per posizionare il punto di messa a fuoco.

Quest'ultima può contare su 325 punti a rilevazione di fase sparsi sulla superficie del sensore, mentre sulla prima generazione trovavamo solo una messa a fuoco basata sul contrasto. Il sensore oggi ha il doppio dei megapixel del modello progenitore, che ha raggiunto il valore di 24 milioni di pixel.

Restano dei punti fermi l'ottica fissa 23mm F2 con otturatore centrale e il mirino ibrido, che unisce un oculare di tipo galileiano a un EVF. Anche in questo caso però c'è stata un'evoluzione (a partire dal modello X100T) con l'integrazione di un telemetro elettronico nel mirino ottico, unendo i vantaggi dei entrambi i sistemi. Le novità sul modello di recente presentazione sono molte e abbiamo chiesto a Massimo Vaghi - Product Manager Electronic Imaging BD Fujifilm Italia - di farcene una sintesi: la trovate nel video incorporato qui sotto.

