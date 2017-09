Fujifilm presenta XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro e anticipa altre due ottiche della Serie X

“Novità anche per gli obiettivi della serie X da Fujifilm: presentato infatti il nuovo XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro, ma ci sono anticipazioni anche per altri due obiettivi che vedremo molto presto ”

Fujifilm ha presentato un nuovo obiettivo della serie X, XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro. Il termine alla fine della sigla ci fa subito capire la tipologia di obiettivo, che è il primo della serie X a fornire un ingrandimento 1:1. La lunghezza focale è di 80mm, corrispondenti ai 122mm nel formato pieno, mentre l'apertura massima del diaframma è di F2.8.

Altre due sigle importanti appaiono nella denominazione di questo nuovo obiettivo ovvero WR e OIS. La prima sta ad indicare Weather Resistance, ovvero una costruzione tropicalizzata che rende quest'ottica resistente alle intemperie, mentre la seconda rende in acronimo Optical Image Stabilization, ovvero testimonia la presenza di uno stabilizzatore ottico che promette fino a 5 stop di guadagno sui tempi di sicurezza. LM sta per Linear Motor, giusto per curiosità.

Altre caratteristiche di targa sono quelle che vedono la presenza di 16 lenti in 12 gruppi, costruzione in lega di magnesio, compatibilità con i teleconverter 1,4X e 2X e peso di circa 750 grammi. Mancano stranamente indicazioni sulla distanza minima di messa a fuoco e informazioni sul diametro dei filtri utilizzabili. FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro sarà disponibile da novembre 2017 al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1349,99 Euro Iva inclusa. Fujifilm non scende a grandi compromessi in fatto di qualità delle proprie ottiche, motivo per cui i prezzi sono proporzionati a quanto possono offrire.

I arrivo ci sono anche due nuove ottiche Serie X, ovvero un obiettivo Zoom Ultra Grandangolare XF8-16mmF2.8 R LM WR e un tele fisso XF200mmF2 R LM OIS WR. Il primo è un un obiettivo zoom ultra grandangolare con una lunghezza focale equivalente a 12-24mm nel formato 35mm e un’apertura massima di F2.8. Ideale per la foto di paesaggio, ben si presta anche a riprese notturne e all'architettura.

XF200mmF2 R LM OIS WR è un teleobiettivo fisso con una lunghezza focale equivalente a 305mm nel formato 35mm, nel quale spicca l'apertura massima di F2.0. Nasce con il chiaro intento di venire incontro a chi è chiamato a fotografare situazioni sportive, natura o fauna selvatica; è compatibile con entrambi i moltiplicatori FUJINON Teleconverter XF1.4X TC WR e FUJINON Teleconverter XF2.0X TC WR. Non sono stati anticipati ancora i prezzi di commercializzazione. Subisce invece uno slittamento al 2018 la data di lancio delle ottiche MK con X-Mount, che Fujifilm aveva annunciato come disponibili nel 2017.